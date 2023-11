Każdy mieszkaniec gminy Węgorzyno może zostać Strażnikiem Przyrody [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Pod takim hasłem odbyła się konferencja poświęcona wspólnemu dbaniu o środowisko naturalne - ze szczególnym uwzględnieniem tzw. źródła życia, czyli wody.

Przedstawiciele Wód Polskich w świetlicy wiejskiej w Kąkolewie uświadamiali uczestnikom spotkania zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia np. rzek.



- Zachęcamy lokalne społeczeństwo do sprzątania śmieci które leżą wokół nich - tłumaczy Agata Gąsiorek, prezes Fundacji Sielskiej Krainy, organizator spotkania.



- Nie mogę znieść sytuacji, gdy jesteśmy na plaży, nad brzegiem jeziora i pływają śmieci. Wydaje mi się, że gdy będziemy edukować dzieci od najmłodszych lat, to mamy szansę, że wszystko wokół nas się poprawi - mówiła.



- Śmieci w rzece jest dużo i warto je sprzątać - zaznaczyła pani Gosia, mieszkanka Lesęcina.



- Jeżeli jest to w rzece czy jeziorze to może zaszkodzić to rybom i innym stworzeniom żyjącym w wodzie - dodała pani Joanna Kamińska.



Po wspólnym spotkaniu mieszkańcy gminy Węgorzyno posprzątali tereny wokół rzeki w okolicach Lesięcina.