Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna wpadł do wody w wolińskim porcie - informuje Ochotnicza Straż Pożarna Wolin.

Do zdarzenia doszło popołudniu przy ulicy Niedamira. Na brzeg poszkodowanego wyciągnęli świadkowie zdarzenia. Zadaniem strażaków ochotników z Wolina było zabezpieczenie mężczyzny do przyjazdu ratowników.



Ostatecznie poszkodowany trafił do szpitala.