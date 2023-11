Pierwsze posiedzenia nowego Sejmu w ocenie gości "Kawiarenki Politycznej"

Nowy Marszałek Sejmu stawia na show, wcale nie chce łączyć - mówił w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin Piotr Semka.

Publicysta tygodnia "Do Rzeczy" oceniał pierwsze posiedzenia nowego Sejmu i zapowiedzi dotychczasowej opozycji w sprawie rozliczenia poprzedniej władzy.



Posiedzenia nowego Sejmu śledzi nawet pół milion widzów, to nie oznacza jednak, że Polacy zaczęli interesować się polityką - mówił Piotr Semka.



- Platforma, szczególnie sam Hołownia, chce wytworzyć taką modę na oglądanie, żeby to było ciekawe show. Tylko, że to się odbije na relacjach między ugrupowaniami. Show jest bardzo efektowny, ale skłóca bardzo. A jeśli do tego dojdzie jeszcze świadomość, jak bardzo próbuje się to reżyserować, to efektem będzie brak zaufania po wszystkich stronach - mówił Semka.



Jednym z pierwszych projektów ustaw, jakimi zajął się Sejm, był ten dotyczący finansowania z budżetu państwa in vitro. Nieprzypadkowo został on poruszony tak szybko - dodał Łukasz Jankowski z Radia Wnet.



- Jest to problem. Jest to projekt, który nie budzi wątpliwości wśród wszystkich wyborców opozycji. Stąd nie przypadkiem staje się pierwszym procedowanym projektem, który jest też projektem obywatelskim, więc wszystko się ładnie składa. Rzeczywiście widać też, że to jest ten element, gdzie Prawo i Sprawiedliwość musi się trochę na nowo wymyślić. I tutaj to PiS ma problem, bo musi podjąć decyzję, czy na lewo, czy na prawo - mówił Jankowski.



W poniedziałek odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Zaplanowano je na godzinę 16:30.