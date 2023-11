Gadżety księcia Bogusława X. A co miał w szafie, a jaką miał karetę?

Kolejny inwentarz rzeczy należących do Bogusława X, jednego z książąt pomorskich będzie przetłumaczony na język polski.

Inwentarz to spis przedmiotów - nawet ubrań - panującego, jakie pozostawił po swojej śmierci. Oryginały inwentarzy książęcych zachowały się w Archiwum Państwowym w Szczecinie.- Możemy powiedzieć, że począwszy od Bogusława X., czyli od lat 20. XVI wieku do ostatniego Gryfity, czyli Bogusława XIV, który zmarł w 1637 roku - dla każdego z nich zachowały się inwentarze majątkowe. Mamy je nie tylko dla książąt panujących, ale mamy również inwentarze związane z członkami ich rodzin - mówi Jerzy Grzelak, który tłumaczy i opracowuje publikację.Dotychczas wydano inwentarz księcia Jana Fryderyka z 1600 roku.- Na pewno można się bardzo dużo dowiedzieć, jak nasz dwór był nowoczesny na te czasy w stosunku do innych dworów, czym się książę otaczał, jaki majątek zgromadził, jakiej jakości to były dzieła, jakiej wartości to były dzieła - dodaje Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich.Inwentarze książęce wydaje Zamek Książąt Pomorskich. W tym roku przypada 500. rocznica śmierci księcia pomorskiego Bogusława X.