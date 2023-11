Modlili się za zmarłych Kresowian

Fot. Karol Ciepliński [Radio Szczecin]

Wypominki, Msza Święta oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Grzegorza Podwójnego - tak przebiegały dzisiejsze Zaduszki Kresowe, które odbyły się w kościele Matki Boskiej Ostrobramskiej na szczecińskiej Żelechowej. Celem wydarzenia jest zachowanie pamięci o zmarłych i poległych Kresowianach.

- Zaduszki Kresowe to wspomnienie tych, którzy pochodzili z Kresów, także tych, którzy te Kresy zamieszkiwali, ale także wspomnienie tych, którzy tam, na tych kresach zostali zamordowani, czy to na Wołyniu, czy to w Ponarach, czy w Katyniu, czy zostali wywiezieni i zginęli. Także Zaduszki Kresowe to wspomnienie Kresowian, których naprawdę dużo także było na Pomorzu Zachodnim. - Mówi Bartłomiej Ilcewicz ze Stowarzyszenia Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć.



Organizatorem Zaduszek było Stowarzyszenie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć.