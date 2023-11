Ferie z WOT-em po raz trzeci

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

16 dni szkolenia: strzelanie, taktyka czy pierwsza pomoc - Wojska Obrony Terytorialnej organizują "Ferie z WOT-em", można się już zapisywać. To trzecia edycja akcji.

Szkolenie podstawowe, skierowane jest do pełnoletnich osób - mówi chorąży Przemysław Nadolski, oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



- To są już pełnoletni np. uczniowie ostatnich klas liceów, studenci, albo osoby po prostu zapracowane, które nie mają czasu w ciągu roku, a chcieliby. My ich zapraszamy, stwarzamy im taką możliwość i dajemy im taką szansę, że w ciągu 16 dni szkolą się u nas jako żołnierze - mówi Nadolski.



Podczas szkolenia uczą się podstaw żołnierskiego rzemiosła.



- Przede wszystkim strzelanie, taktyka, czyli po prostu umiejętność poruszania się w polu. Jako żołnierze poznają też elementy topografii. Oczywiście jest również WF, którego czasami ludziom trochę brakuje, więc każdy znajdzie coś dla siebie - mówi oficer prasowy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Szkolenie startuje 13 stycznia i potrwa do 28 stycznia. Zapisy przejmowane są w Wojskowych Centrach Rekrutacji, czyli w dawnych Wojskowych Komendach Uzupełnień. W Szczecinie takie centrum znajduje się przy ul. Kopernika.



Szkolenie odbywać się będzie w Trzebiatowie.