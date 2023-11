"Praca potrzebna, a ta z psem nawet wymarzona" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Był pokaz pracy pirotechników i rozmowa z komendantem, ale i tak największe zainteresowanie wśród młodzieży wzbudził Drago i jego przewodnik. Funkcjonariusze Straży Granicznej opowiadali licealistom z naszego województwa, na czym polega ich służba i zachęcali do wstąpienia w jej szeregi.

- Drago, czyli owczarek niemiecki, pracuje m.in. na lotnisku w Goleniowie, gdzie dziś odbyło się spotkanie. Pies tropi narkotyki - mówi jego przewodnik Mariusz Dygas. - Praca przewodnika psa jest bardzo ciekawa. Pies, poprzez zabawę, wykonuje swoje obowiązki, zadania służbowe. Jest moim partnerem, razem się uzupełniamy. Wykonujemy swoje zadania, obecnie na lotnisku, a tak naprawdę w zależności od tego, kto nas potrzebuje i jakie mamy postawione zadania, tam się znajdujemy i tam pełnimy służbę.



Straży Graniczna to jednak przede wszystkim formacja, która obecnie stoi na czele walki z nielegalną migracją. W naszym województwie funkcjonariusze zatrzymują nielegalny tranzyt z ludźmi, często wspólnie z niemiecką policją.



- Praca potrzebna, a ta z psem nawet wymarzona - mówili licealiści z Goleniowa. - Od zawsze interesuję się zwierzętami. Praca ze zwierzęciem, przywiązanie, możliwość przebywania ze zwierzęciem cały czas, a nie tylko w pracy, to chyba jest najbardziej wzruszające.



Zaraz po udanej rekrutacji do Straży Granicznej, funkcjonariusz może liczyć na około 5 tysięcy złotych miesięcznej pensji.