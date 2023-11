Jest wykonawca na morską część terminalu instalacyjnego w Świnoujściu

Mat. prasowe

Firma PORR wybuduje morską część terminalu instalacyjnego w Świnoujściu. Odpowiedzialny za morską część inwestycji Zarząd Morskich Portów Szczecin - Świnoujście w poniedziałek wybrał właśnie tego wykonawcę.

W ramach kontraktu powstaną dwa nabrzeża o długości 250 metrów każde i ścianka szczelna do trzeciego nabrzeża. Akwen zostanie pogłębiony do 10,5 metra. Wartość kontraktu to ponad 170 milionów złotych. PORR znany jest z takich inwestycji jak budowa tunelu w Świnoujściu czy rozbudowa o kolejne stanowisko cumownicze dla gazowców w terminalu gazu skroplonego.



Część lądową dla Orlenu ma wybudować Budimex. W terminalu będzie można przeładowywać konstrukcje morskich wiatraków o wadze nawet 1000 ton. Terminal instalacyjny ma się nazywać Baltic Power. O kontrakt walczyło 9 firm. Terminal ma być gotowy w 2025 roku.