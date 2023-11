Nowy rząd Morawieckiego. Dyskusja w RSnW

Rząd ekspercki czy gabinet, który nie ma szans na poparcie? O tym dyskutowali goście "Radia Szczecin na Wieczór".

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Ast przekonywał, że to nowe otwarcie dla Polski.- To wszystko są merytoryczne i dobre kandydatury. Teraz jest czas na to, aby pan premier przygotował się do expose, prezentacji rządu na forum Sejmu i za dwa tygodnie wszystko się może zdarzyć - powiedział Ast.- To rząd na dwa tygodnie, który nie dostanie poparcia w Sejmie - oceniał poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. - Myślę, że misja ta od samego początku, od wielu tygodni, mówiliśmy że zakończy się fiaskiem, ale odprawy wezmą i tak naprawdę szkoda tylko tych pieniędzy państwowych, że tyle tych środków zostanie zmarnowanych. Żadnego wotum zaufania dla tego rządu nie będzie za dwa tygodnie.Po dzisiejszym zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim teraz premier Mateusz Morawiecki ma dwa tygodnie na wygłoszenie expose i zdobycie większości parlamentrnej. Jeżeli się to nie uda, inicjatywę tworzenia nowego rządu przejmie Sejm.