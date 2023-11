"Trzeba wymyślić, jak zatrzymać nielegalną migrację w skali europejskiej"

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

W województwie zachodniopomorskim mamy do czynienia z migracją tranzytową - mówił w "Rozmowie pod krawatem" ppłk Zbigniew Pałka, komendant placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Jak mówił, migranci przez województwo zachodniopomorskie chcą się dostać do Niemiec. Z tym zjawiskiem będziemy mieć do czynienia przez kilka najbliższych lat - oceniał ppłk Zbigniew Pałka.



- Procesy, które zostały rozpoczęte, czyli to z czym mamy do czynienia w rejonie Morza Śródziemnego, z czym mieliśmy na granicy z Białorusią, to z perspektywy Straży Granicznej to już są długie lata postępowań. Ci cudzoziemcy tutaj przyjechali, oni będą składali stosowne wnioski, będą i są w stosunku do nich wszczynane konkretne procedury. I to już potrwa kilka lat. Ważnym jest to, żeby znaleźć pomysł na to, jak dzisiaj tą nielegalną migrację w skali europejskiej zatrzymać - mówi Pałka.



Według danych władz Meklemburgii Pomorza Przedniego, granicę polsko-niemiecką w tym roku przekroczyło trzy razy więcej nielegalnych migrantów niż w 2022 r. Z tego powodu Niemcy wprowadzili stacjonarne kontrole na granicy z Polską.