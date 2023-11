Suwnica-gigant w szczecińskim porcie

Suwnica została wyprodukowana w Irlandii przez firmę Liebherr. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Zdjęcie poglądowe. https://pixabay.com/pl/4492209/soualexandrerocha/CC0 - domena publiczna

Ma 70 metrów wysokości - na Nabrzeżu Fińskim stanęła nowa suwnica do rozładunku statków przewożących kontenery.

Nowa suwnica to inwestycja spółki portowej DB Port Szczecin. Kosztowała 40 milionów złotych. Urządzenie waży 1200 ton. Może rozładowywać towary o wadze do 70 ton lub jednocześnie dwa kontenery 20-stopowe (6055mm x 2435mmx2591mmm - dł. x szer. x wys.).



Suwnica została wyprodukowana w Irlandii przez firmę Liebherr. Pierwszy statek został już rozładowany nową suwnicą STS. Umożliwia ona przeładunek statków przewożących 16 rzędów kontenerów lub więcej.



Uroczyste oddanie suwnicy do eksploatacji odbędzie się 1 grudnia po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów i prób technicznych.