Dzieci stworzyły pół tysiąca świątecznych ekologicznych kartek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Najmłodsi ze Szczecina stworzyli świąteczne eko kartki, w ramach konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych.

Jury oceniło ponad 500 kartek przygotowanych przez przedszkolaków oraz uczniów klas 0-3. Czym są eko kartki, tłumaczy Jolanta Sojka z Lasów Państwowych.



- Boże Narodzenie chyba każdemu, zarówno dorosłemu, jak i dzieciom, kojarzy się z choinką. Jak choinka, to las, jak las, to natura. Stąd też pomysł na to, żeby te kartki były wykonane z takich ekologicznych, naturalnych elementów. Wykonawcy bardzo dopisali, bo tych kartek jest dużo, są piękne. Z pewnością wszystkie zasługują na wyróżnienie - mówi Sojka.



Oprócz 1, 2 i 3 miejsca, zachodniopomorska kurator oświaty Katarzyna Koszewska przyzna nagrodę specjalną.



- Wybieramy najciekawsze ekologiczne pomysły. Moja kartka, którą wybieram dodatkowo, będzie również rozsyłana w formie takiej pocztówki z życzeniami do zaprzyjaźnionych szkół i instytucji - mówi Koszewska.



Wyniki konkursu będą dostępne na stronie internetowej kuratorium.