Szczecinianie oceniają stan Jeziorka Słonecznego: poprawiło się, ale powinno być lepiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Jeziorko Słoneczne wygląda lepiej, chociaż do czystości mu daleko. Tak mieszkańcy Szczecina oceniają akwen przy ul. Derdowskiego na Gumieńcach.

We wrześniu na tafli jeziora pojawił się brązowy osad, można było też zaobserwować śnięte ryby. Prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia był pożar w Mierzynie, po którym w wodzie wykryto żelazo oraz cynk.Po dwóch miesiącach od oczyszczania Jeziora Słonecznego poprosiliśmy mieszkańców miasta o ocenę stanu wody.- Całe było żółte, w brąz aż, bardzo zanieczyszczone. Teraz jakoś trochę doszło to jeziorko, ale powinni wyciąć te trzciny. - Jest zaniedbane. - Teraz jest ładniejsze. Poprawiło się, ale powinno być lepiej, bo woda jest zanieczyszczona. Widać gołym okiem, że jest trochę brudna, pływają różne paprochy i śmieci. - Jeziorko jest zamulone, a jak zamulone to pojawiają się roślinki, które widać - mówią mieszkańcy.Wody Polskie informują, że od października nie były prowadzone żadne nowe prace na tym obszarze. Aktualnie zbierane są środki na usunięcie warstwy osadów dennych i odmulenie. Szacowany koszt prac to 3,5 mln złotych.