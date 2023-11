Na koniec remontu drogi czekali kilkanaście lat

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Po ponad 13 latach od rozpoczęcia przebudowy głównej drogi w Dźwirzynie, nadmorska miejscowość nie ma już się czego wstydzić. Zakończono remont ostatniego odcinka jezdni.

Chodzi o ulicę Wyzwolenia, biegnącą równolegle do morskiego brzegu, od strony Kołobrzegu w kierunku Mrzeżyna. Rok temu podpisano umowę na przebudowę ostatniego, liczącego dwa kilometry odcinka drogi powiatowej. Wszystko dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 14 milionów złotych w ramach Polskiego Ładu.



Obecnie nie trzeba już jeździć po starych, dziurawych płytach, chociaż w czasie prowadzenia prac nie zostały one rozebrane - mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.



- Położyliśmy ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych warstw bitumicznych i wykorzystaliśmy to jako podbudowę. Nie demontowaliśmy starych, chyba jeszcze poniemieckich płyt, które przy odpowiedniej technologii, przy odpowiednim sfrezowaniu i ustabilizowaniu, stanowiły dobrą podbudowę - mówi Tamborski.



Inwestycja objęła także nowe chodniki, ścieżkę rowerową, przystanki autobusowe i oświetlenie.



Kierowców zainteresuje też fakt, że na całym odcinku zniknęło ograniczenie do 40 km/h i obecnie można w tym miejscu jechać do 50 km/h.