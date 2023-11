Na północnym zachodzie Polski trudne warunki pogodowe - synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk powiedział, że w tym rejonie wystąpią dziś opady śniegu.

W dzień zachmurzenie duże, rozpogodzenia we wschodniej Polsce. Na zachodzie opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu o około 8 cm. Temperatura maksymalna od -5°C na północnym wschodzie do 1°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. pic.twitter.com/TfnN0F0t0U — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 29, 2023

- Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około pięciu centymetrów. Termometry wskażą dziś od minus pięciu stopni na północnym wschodzie, przez zero stopni na krańcach zachodnich, do jednego stopnia nad morzem - dodał synoptyk.Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W górach mogą wystąpić porywy wiatru do sześćdziesięciu pięciu kilometrów na godzinę.