Rozwój ośrodka przeszczepienia szpiku w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej

Trzy pokolenia lekarzy i pacjentów przewinęło się już przez mury Szpitala Klinicznego przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Placówka świętuje w tym roku 76. urodziny.

To długa historia, najważniejsze jest to, że stawiamy na rozwój. Wszystko z myślą o pacjentach mówił w "Rozmowie pod krawatem" prof. Bogusław Machaliński, rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.Jak dodawał, jednym z ważniejszych osiągnięć szpitala jest uruchomienie ośrodka przeszczepiania szpiku.- To się udało, od roku 2018 mamy funkcjonujący, bardzo silny i rozpoznawalny w Polsce i w tej części Europy ośrodek. Mamy ok. 250 dokonanych z sukcesem przeszczepień w różnych konfiguracjach. Przymierzamy się do immunoterapia adoptywnej, czyli CAR-T, to najnowocześniejsza w tej chwili technika, która jest trendem światowym - zaznaczył prof. Machaliński.Szpital powstał w 1947 roku, rok później stał się bazą dla Akademii Lekarskiej, od 1950 roku jest Szpitalem Uniwersyteckim.