Wsparcie psychologiczne w szkołach. Trwają konsultacje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Chodzi o to, by wypowiedzieli się Ci, których sprawa dotyczy - dziś pierwsze konsultacje w sprawie programu wsparcia psychologicznego w szczecińskich szkołach.

Jako pierwsi wysłuchani zostaną młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Miasta. To ważne, by poznać głos tych, których program będzie dotyczył.



- Przedstawimy w szczegółach ten program - na razie roboczy - żeby młodzież też się wypowiedziała, bo może chcemy pomóc nie tam, gdzie trzeba - argumentuje Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina.



Początek spotkania, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin, został zaplanowany na godzinę 13:30. Program zacznie obowiązywać po feriach. To autorski projekt przygotowany we współpracy ze specjalistami, między innymi z Uniwersytetu Szczecińskiego.



W program zaangażowane zostaną Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, personel medyczny szkół, pedagodzy i psycholodzy szkolni oraz organizacje pozarządowe i Dział Interwenienci Kryzysowej MOPR. Pomagać będzie też Szczecińskie Centrum Terapii Uzależnień.



Urzędnicy ze specjalistami w ostatnich miesiącach przeprowadzili badania w szczecińskich szkołach. Wynika z nich, że dzieci mają stany depresyjne i niską samoocenę, a nauczyciele są zestresowani, przygnębieni i wypaleni zawodowo.