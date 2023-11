Na Pogodnie powstanie centrum kultury medycznej [ZDJĘCIA]

Willa Welmera. Fot. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie Fot. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie Fot. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Dom lekarza i przestrzeń szkoleniowa dla młodych medyków powstanie w zabytkowej willi na szczecińskim Pogodnie. To budynek należący do Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Rada podpisała właśnie umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na remont dawnej siedziby przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie.



Willa Welmera to dwupiętrowy budynek, który ma stać się centrum kultury medycznej. Będzie to też miejsce do spotkać kadry medycznej i wypoczynku, będą się tam również odbywać konferencje - mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Michał Bulsa.



- Chcemy, żeby poza funkcjami czysto dla samorządu lekarskiego, pełniło również to funkcje dla mieszkańców. Przykładowo, jeśli ktoś będzie chciał sobie wynająć, to będzie mógł w bardzo ładnym budynku willowym spędzić urodziny czy inne imprezy okolicznościowe - mówi Bulsa.



Remont przejdzie też mniejszy budynek wozowni.



Dokumentację projektową przygotuje firma Dedeco, gdy będzie ona gotowa, ogłoszony zostanie przetarg na wykonawcę prac. Projekt uzgodniony będzie z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Na wykonanie dokumentacji projektowej firma Dedeco będzie mieć 9 miesięcy.