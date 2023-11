Spór o projekt pomnika. "Jest mocny sygnał, mocny znak..."

Chodziło o to, by pomnik nie był oczywisty i jednoznaczny, ale w połączeniu z innymi elementami tworzył pełen kontekst - tak autorka projektu nowego pomnika, który stanie w Szczecinie tłumaczy swoją wizję.

Ma ona stanąć w przy areszcie śledczym przy ul. Kaszubskiej i upamiętniać ofiary komunizmu oraz uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę. Projekt został wybrany przez mieszkańców w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Wybrany projekt nie podoba się m.in. Pawłowi Pietrasowi, pomysłodawcy projektu.Konkurs na jego wykonanie wygrała Ewa Bone, artystka z Poznania. Jak mówiła w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" przygotowując go odwiedziła między innymi cele śmierci w areszcie.- Odcięte dłonie, które mają symbolizować działanie, ale tak naprawdę ślepe działanie realizujące zasady reżimowe. One mierzą do postaci, której już w tej chwili nie ma. Ona jest takim śladem w murze, który jest dla mnie jednocześnie wyrwą w murze i symbolizuje ofiarę, którą ofiary poniosły, ale jednocześnie przez tę ofiarę rozsadziły system od środka. I stąd ta wyrwa - mówiła.Przy pomniku jest przewidziane miejsce na ścieżkę edukacyjną, przez co całość będzie jasna dla odbiorcy - dodaje Bone.- Przekaz się dopełni. Uważam, że dużo lepiej działa się, jeżeli jest mocny sygnał, mocny znak - zaskakująca forma budzi kontrowersje. Projekt jest ciekawy jakkolwiek krytykujemy go, czy się nim zachwycamy. Nie mówię, że kontrowersja jest zawsze dobra, natomiast dobrze, że porusza - dodała.Paweł Pietras zapowiada protest w sprawie takiego kształtu pomnika.W komisji konkursowej zasiadali m.in. naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Akademii Sztuki. Budowa ma kosztować ponad pół miliona złotych.Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie Urząd Miasta Szczecin, czekamy na odpowiedź.