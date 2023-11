Lotnisko w Goleniowie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wyjątkowo wcześnie, bo pod koniec kwietnia wystartuje sezon lotów czarterowych na lotnisku w Goleniowie. W kwietniu i maju będzie można polecieć już do tureckiej Antalyi.

Poprzedni sezon ruszył 3 czerwca. Z lotów czarterowych skorzystało ponad 38 tysięcy pasażerów. To o 60 procent więcej pasażerów niż w ubiegłym roku. Oprócz Turcji do wyboru były także loty do Burgas w Bułgarii.



Lotnisko już pracuje nad planami na kolejny sezon. Brana pod uwagę jest Turcja Egejska i Grecja.