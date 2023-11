Uhonorowanie pracowników Sanepidu z zachodniopomorskiego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Odznaczenia dla pracowników Sanepidu z naszego regionu za działania na rzecz ochrony zdrowia publicznego.

Wyróżnienia przyznane przez ministra zdrowia wręczył wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik.



- Z całego serca dziękuję. To odznaczenie jest wyróżnieniem i podziękowaniem ze strony Ministerstwa Zdrowia, ale też z mojej strony za państwa pracę - powiedział.



Akcentowano wielką rolę Sanepidu podczas zwalczania pandemii Covid-19.



- Jest to takie uhonorowanie wieloletniej pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pracuję, można powiedzieć od zawsze, bo to ponad 25-letni staż pracy. Największym wyzwaniem była kwestia kondycji i wydolności organizmu, ponieważ pracowaliśmy do późnych godzin nocnych, było bardzo wiele danych do zarejestrowania - dodała Renata Opiela, kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.



W sumie odznaczono 11 osób pracujących w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie i w regionie.