Wiadukt w Stargardzie ponownie zamknięty. I to na długo

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Przejazd pod głównym wiaduktem kolejowym w Stargardzie znów zamknięty.

Kierowcy aż do 30 września przyszłego roku nie będą mogli przejechać ulicą Wyszyńskiego w pobliżu dworca kolejowego i centrum przesiadkowego.



Wiadukt w związku z przebudową całej linii kolejowej do Poznania był już kilkukrotnie zamykany, m.in. od 2019 roku przez ponad półtora roku. Wtedy jednak wykonano tylko część prac - tłumaczył w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Bartosz Pietrzykowski z biura prasowego PKP PLK.



- Połowa tego obiektu jest zrobiona, ale musimy na drugiej połówce zdemontować tory. Potem rozebrać ten obiekt i w jego miejsce budujemy całkowicie nowy - mówił Pietrzykowski.



Jak dodaje Bartosz Pietrzykowski, prace komplikuje to, że muszą one odbywać się podczas normalnego ruchu pociągów. Dla kierowców przygotowano objazdy.



W sumie w Stargardzie modernizacja obejmuje cztery wiadukty kolejowe.