Nadleśnictwo w Myśliborzu zaprasza na wycinanie choinek [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Świeże choinki - do samodzielnego wycięcia - to propozycja w szkółce leśnej w Swobnicy.

Całe pole drzewek różnych gatunków jest już przygotowane dla klientów. Niesprzedane będą mogły rosnąć dalej - mówi Dominika Lewandowska-Biel, rzecznik nadleśnictwa w Myśliborzu.



- Mamy dla państwa świerki pospolite, świerk kłujący oraz jodłę kaukaską. Czekamy na każdego. Liczymy na tłumy, bo okres bożonarodzeniowy to taki wspaniały czas, gdzie każdy chce, aby w tym domu była piękna choinka - mówi Lewandowska-Biel.



Skoro sami wytniemy drzewko, mamy pewność, że jest świeże.



- Sporo mamy tych choinek, różnej wielkości, różnego gatunku. Na pewno nawet najbardziej wybrednego klienta jesteśmy w stanie zadowolić. Od metra nawet do 3-5 metrów, zależy kto co będzie potrzebował - mówi Lewandowska-Biel.



To już kolejny sezon, gdy nadleśnictwo w Myśliborzu w ten sposób sprzedaje choinki na święta. Dzięki temu drzewa, które nie znajdą nabywców, mogą dalej rosnąć.