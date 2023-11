Gmina szuka inwestora, który wyremontuje zrujnowany zamek [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Gmina Banie szuka inwestora, który odbuduje zamek w Swobnicy. Obiekt od dziesięcioleci stoi zaniedbany.

Gmina nie ma pieniędzy na renowację zamku, który powstał po 1377 roku - mówi zastępca wójta gminy Banie Arkadiusz Łysiak.



- Jesteśmy właścicielem zamku, gmina go odzyskała od poprzedniego prywatnego właściciela. Na dziś zainwestowała około dwóch milionów złotych, między innymi w remont dachu i adaptację wieży, również remontowanej. W chwili obecnej jest ogłoszony przetarg. Pierwsze postępowanie odbyło się w ubiegłym roku. Obecnie aktualizujemy kosztorys celem przeprowadzenia kolejnego przetargu - mówi Łysiak.



Aby odbudować zamek w Swobnicy potrzeba ponad 50 milionów złotych.



- Przewyższa nasz budżet na chwilę obecną. Generalnie wydatki mamy inwestycyjne, ale to też dzięki temu, że pozyskujemy środki zewnętrzne. Natomiast z własnego budżetu możemy tylko dokonywać bieżących napraw. Np. w tym roku podpisaliśmy umowę na remont dachu na kwotę ponad 50 tys. zł. To są takie koszty, które ponosimy tylko i wyłącznie utrzymania w stanie w którym jest, ale generalnie wymaga remontu większego - mówi wójta gminy Banie.



Zamek w Swobnicy to dawna komandoria Joanitów. Obok pałacu znajduje się średniowieczna wieża, która ma 31 metrów wysokości. Dotychczas zamek był własnością prywatnego inwestora, który doprowadził go do ruiny. Ostatnio zarządza nim gmina Banie.