Kołobrzeg zamknie część ulic w centrum

Kołobrzeg. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Kierowcy w Kołobrzegu będą musieli przygotować się na drogową rewolucję. Część ulic w centrum miasta zostanie zamknięta dla ruchu.

Dyskusje na temat ograniczania ruchu pojazdów w centrum Kołobrzegu władze miasta podejmują od 2020 roku. Dotychczas takie koncepcje nie były jednak akceptowane przez starostwo powiatowe zatwierdzające organizację ruchu. W środę poinformowano jednak, że specjalny zespół zatwierdził propozycję złożoną przez miasto.



Co wpłynęło na zmianę decyzji, tłumaczy starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.



- To wszystko zostało poprzedzone realizacją postulatów, które tutaj w kierunku miasta kładli. Te największe, o konieczności budowy parkingu wielopoziomowego. I to się toczy na ulicy Kamiennej. Mamy też profesjonalne wykonania pomiaru ruchu. Ile samochodów średnio przejeżdża na dobę daną ulicą - mówi Tamborski.



Według założeń magistratu, zamknięty ma zostać odcinek ulicy Armii Krajowej na wysokości katedry oraz Ratuszowej od Narutowicza do placu Ratuszowego. Aby ułatwić kierowcom opuszczanie centrum, część sąsiednich ulic stanie się dwukierunkowa.



Zmiany mają wejść w życie przed przyszłorocznym sezonem letnim.