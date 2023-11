Prezydent Stargardu: Ruszymy kolejkę w sposób historyczny

Stargard. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Stargard planuje podnieść kapitał lokalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o 16 milionów złotych.

Pozwoli to na dokończenie budowy bloku, w którym docelowo znajdą się 33 mieszkania oraz na rozpoczęcie realizacji dwóch kolejnych.



- Obie inwestycje znacznie przyspieszą kolejkę oczekujących na lokale komunalne - mówi prezydent Stargardu Rafał Zając. - W przyszłym roku mamy szansę zrealizować około 50-60 procent potrzeb, jeśli chodzi o ludzi czekających na listach na mieszkania komunalne. Takiego roku jeszcze nie mieliśmy i to jest konsekwencja tego, że kumuluje się budowa, oddawane mieszkania po modernizacji. Co roku udaje się nam konsekwentnie to tempo zwiększać. W tym roku ruszymy kolejkę w sposób historyczny, a z perspektywy tych, którzy nie są w stanie dojść do własnego mieszkania, ten najem komunalny jest wyjściem bardzo wyczekiwanym.



Przypomnijmy, że stargardzki TBS okazał się w tym roku bezkonkurencyjny w rankingu przygotowanym przez specjalistów ze Strefy Gospodarki - dodatku tematycznego do Dziennika Gazety Prawnej.