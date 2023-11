Goście RSnW o zmianie traktatów UE i miejscu Polski

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Rozbieżne opinie gości audycji "Radio Szczecin na Wieczór" dotyczące zmian traktatów UE.

We wtorek w sejmowej komisji upadł wniosek o debatę nad projektem uchwały PiS-u przeciwko zmianom w traktatach unijnych. Wniosek nie uzyskał większości głosami KO, Trzeciej Drogi i Lewicy - za głosowało 12 posłów, przeciw 21.



Główne proponowane zmiany w traktatach unijnych to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE.



Prawo i Sprawiedliwość ma jednoznaczne zdanie w tej kwestii, a ci co mówią, że są przeciwko likwidacji suwerenności nie podejmują nawet prostej uchwały - mówi Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. - To jest zwykła gra, która jest potrzebna w tej chwili Platformie Obywatelskiej i Donaldowi Tuskowi, który wie, że my jako Polacy, którzy doświadczyliśmy w ustroju komunistycznym takiego systemu, w którym mieliśmy bardzo mało do powiedzenia, możemy znaleźć się w systemie, w którym nie będziemy mieli nic do powiedzenia.



Nie mamy powodu, żeby kierować się uchwałą PiS-u - mówi prof. Bogusław Liberadzki, europoseł Nowej Lewicy. - Wreszcie mamy moralne prawo, żeby opowiadać się za tym, żeby Unia była coraz bardziej zintegrowana, zharmonizowana, ponieważ to nasza formacja wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Często słyszę, że to jest niebezpieczne dla małych państw, dlatego Polska się boi. Nie lękajcie się. Jakie małe państwo? Jest pięć największych państw członkowskich. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska.



Parlament Europejski w przyjętej w ubiegłym tygodniu w Strasburgu rezolucji opowiedział się za zmianą traktatów.