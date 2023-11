Henry Kissinger nie żyje

W wieku 100 lat zmarł wpływowy amerykański ekspert w dziedzinie globalnego bezpieczeństwa Henry Kissinger. O śmierci byłego dyplomaty poinformowała jego firma konsultingowa.

Henry Kissinger urodził się w 1923 roku w Niemczech jako Heinz Alfred Kissinger. Jego żydowska rodzina wyemigrowała do USA w 1938 roku. Podczas II wojny światowej służył w armii amerykańskiej jako tłumacz języka niemieckiego. Po wojnie studiował na prestiżowym Uniwersytecie Harvarda.



Kissinger stał się w znany w Ameryce, gdy w 1969 roku został doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Richarda Nixona. W tej roli prowadził negocjacje mające na celu zakończenie wojny w Wietnamie, za co później otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. Jako sekretarz stanu pomógł znormalizować stosunki USA z Chinami i prowadził negocjacje między Egiptem a Izraelem podczas wojny w 1973 roku. Pozostał sekretarzem stanu w administracji Forda do 1977 roku. Przez kolejne dziesięciolecia pracował jako konsultant i ekspert, a jego słuchane i szeroko komentowane opinie kształtowały globalną politykę oraz biznes.