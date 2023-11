Recepta na udane święta dla starszych i samotnych

Fot. pixabay.com / congerdesign (CC0 domena publiczna)

Kilka słów albo prosty rysunek - to recepta na udane święta dla osób starszych i samotnych. Tak przekonują organizatorzy wysyłania świątecznych kartek do placówek, które zajmują się seniorami.

Akcję organizuje szczeciński Lions Club Cogito. Pomysłodawcy zachęcają do włączenia się przedszkolaki, a nawet młodsze dzieci wraz z rodzicami, bo to maluchy mają być autorami pocztówek. Może się na nich znaleźć rysunek albo życzenia świąteczne - ważne, żeby powstało coś prosto z serca.



Taki upominek potrafi cieszyć adresata całe święta - przekonuje Justyna Krochmal ze szczecińskiego Lion's Clubu. - Oni cieszą się przez cały świąteczny czas, bo kartka to coś namacalnego. Ta osoba weźmie sobie tą kartkę w rękę. Potrzyma, przeczyta, obejrzy. Czasami dostają po dwie, albo trzy.



W akcji mogą wziąć udział też całe grupy przedszkolne czy klasy. Kartki zbiera Justyna Krochmal, szczegóły i kontakt można znaleźć na Facebooku Lions Clubu Cogito.