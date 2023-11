Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

30 listopada mija termin na złożenie wniosku o dofinansowanie do wyprawki szkolnej, czyli „300+”. Zachodniopomorski ZUS wypłacił już łącznie ponad 56 mln zł tych świadczeń.

Rodzice złożyli przeszło 140 tysięcy wniosków. Można go złożyć tylko elektronicznie.



Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.



Program "Dobry start" to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy.