Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie rozbuduje system informatyczny.

Powstanie baza do archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej. Kupiony zostanie między innymi serwer do gromadzenia danych i kopii.



Całkowity koszt inwestycji to pół miliona złotych. Większość to dotacja Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.