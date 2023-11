Oszukiwał "na policjanta". Jest akt oskarżenia

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Oszukiwał "na policjanta" - teraz stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie.

Mężczyzna, od października do grudnia ubiegłego roku, w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim, telefonicznie wprowadzając w błąd pokrzywdzonych - podając się za policjanta - oszukał i okradł sześć osób.Wyłudził ponad 220 tysięcy złotych.



Próbował też doprowadzić jednego z pokrzywdzonych do przekazania mu prawie 240 tysięcy złotych, ale został zatrzymany przez policję - na gorącym uczynku.



Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Był już wcześniej karany. Teraz grozi mu do 10 lat za kratami.