Zaczęło się niewinnie: śnieżki. Skończyło się w szpitalu i w areszcie

Nastolatek został obrzucony śnieżkami przez 17- i 19-latka. źródło: https://pixabay.com/3894164/moysvet/CC0 - domena publiczna

Pobili 15- i 38-latka, teraz odpowiedzą za swój czyn przed sądem - to dwóch młodych mężczyzn ze Szczecinka. Do zdarzenia doszło 25 listopada.

Nastolatek został obrzucony śnieżkami przez 17- i 19-latka. Doszło do kłótni, a następnie do pobicia chłopca. Nastolatkowi udało się uciec i o całym zajściu powiadomił domowników.



Chwilę później na miejscu zdarzenia pojawiła się matka nastolatka i jej partner, który został zaatakowany przez dwóch młodych mężczyzn. 38-latek został kilkukrotnie uderzony w głowę drewnianym przedmiotem.



Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala.



17-latek i jego o dwa lata starszy kolega zostali zatrzymani. Policjanci dotarli do nagrań z kamer monitoringu, które zarejestrowały całe zdarzenie.



W sprawie ciężkiego pobicia z użyciem niebezpiecznego przedmiotu zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo.



Zatrzymanym mieszkańcom Szczecinka zostały przedstawione dwa zarzuty.



Dziś na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt. Sprawcom grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.