Typowa interwencja policji. Nietypowe zakończenie

Fot. pixabay.com / StayRegular (CC0 domena publiczna)

Zgłosiła awanturę domową - została zatrzymana za posiadanie narkotyków. To 36-latka ze Szczecina.

Policjanci otrzymali zgłoszenie do jednego z mieszkań w dzielnicy Drzetowo-Grabowo. Pod wskazanym adresem zastali 36-latkę i jej 41-letniego męża. Kobieta oświadczyła, że doszło między nimi do awantury, nie chce jednak nic zgłaszać bo niebawem się wyprowadza.



Podczas wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu środku odurzające. Kobieta przyznała się, że należą one do niej. Teraz odpowie za posiadanie substancji zabronionych.