Nowy-stary dyrektor Jarosz. Szpital przy Unii Lubelskiej z planami rozwoju

Konrad Jarosz - dyrektor szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Konrad Jarosz pozostaje w fotelu dyrektora szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Wygrał on konkurs na prowadzenie placówki. Dyrektorem jest od siedmiu lat. Nowa kadencja potrwa sześć kolejnych.



Konrad Jarosz ma już sprecyzowany plan na dalsze kierowanie szpitalem. Jak przyznaje ma dwa najważniejsze marzenia: powiększenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i stworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu.



- To pozwoli podnieść poziom socjalny, bo merytoryczny jest. Kadra jest. Robimy naprawdę fantastyczne rzeczy. Ośrodek - jedyny w województwie - trombektomii mechanicznej. Pod względem merytorycznym ja tych ludzi podziwiam i się cieszę, że ich mam. Natomiast oni potrzebują, a przede wszystkim pacjenci potrzebują takiego zaplecza socjalnego. I to jest moje marzenie; będę robił wszystko, żeby tego dopiąć - zapewnił.



Celem jest również uzyskanie tytułu Zielonego Szpitala - dodaje Jarosz.



- Mamy fotowoltaikę. Chciałbym przerobić moją spalarnię, kotłownie po to żebyśmy - jak już budzimy i wytwarzamy śmieci medyczne - żebyśmy mogli je zamieniać na potrzebną energię cieplną do chłodzenia, do ogrzewania, żeby ten szpital był jak najbardziej ekologiczny - dodał.



W tym roku szpital przy Unii Lubelskiej świętuje 76. urodziny. Gala urodzinowa odbędzie się w sobotę w Filharmonii.