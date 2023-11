Agrodolinka zaprasza do Świątecznej Stodoły [ZDJĘCIA]

Inauguracja jarmarku już w najbliższą sobotę od godz. 13. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Inauguracja jarmarku już w najbliższą sobotę od godz. 13. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Inauguracja jarmarku już w najbliższą sobotę od godz. 13. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Inauguracja jarmarku już w najbliższą sobotę od godz. 13. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Do Świątecznej Stodoły zapraszają właściciele Agrodolinki - agroturystycznego gospodarstwa w podstargardzkim Gogolewie.

Gospodarstwo zostało nagrodzone przez ministra rolnictwa w konkursie ZODR Barzkowice pod hasłem "Sposób na sukces". Jarmarki bożonarodzeniowe organizowane będą tu przez wszystkie grudniowe weekendy. Inauguracja już w najbliższą sobotę.



Radio Szczecin objęło patronat nad całym przedsięwzięciem.



Liczącą sobie ponad 100 lat stodołę w Gogolewie wypełnią świąteczne zapachy i klimaty. O bogatą ofertę zadbają też lokalni producenci oraz wystawcy. Organizatorka jarmarku Alicja Ławniczak podkreśla, że o oprawę imprezy zadbała sama aura.



- Mamy dużo śniegu, stąd zrodził się pomysł, żeby zorganizować kulig. Bedzie można się ogrzać przy ognisku. Stodołę zrobiliśmy na tyle, żeby dzieciom było ciepło. Mamy miejsce odseparowane na warsztaty, żeby również można było je ogrzać. Będzie jedzenie i napoje, ozdoby świąteczne, miody, pierniki, sprzedaż choinek i jemioły... - wylicza.



Mariusz Ławniczak z Agrodolinki zapewnia, że grudniowe weekendy upłyną w Gogolewie pod znakiem wielu atrakcji.



- Kolędowanie, ścianki ze zdjęciami, choinki, będą miody z Marianowa, nasz kucharz-złota rączka, który robi pyszne smaki wchodząc w tradycyjne potrawy wigilijne, Koło Gospodyń Wiejskich i nasze co nie co, czyli jemioła i wigilijne sianko - dodaje Ławniczak.



Do Agrodolinki dojechać też można pociągami Polregio w kierunki Słupska i Szczecinka wysiadając na stacji w Gogolewie.



Inauguracja jarmarku już w najbliższą sobotę od godz. 13.