Andrzej Szelążek i Andrzej Szkocki. Fot. Robert Stachnik

Imię to pochodzi od greckiego słowa "andreios”, czyli "męski", "mężny", "dzielny" - dziś 30 listopada, czyli imieniny Andrzeja: popularne "andrzejki".

Wśród najbardziej znanych jest prezydent RP Andrzej Duda, były pięściarz Andrzej Gołota czy wokalista Andrzej Zaucha.



Według starosłowiańskich wierzeń 30 listopada był też dniem wróżb i zabaw.



A my zapytaliśmy, jak ten dzień obchodzi fotoreporter Głosu Szczecińskiego, Andrzej Szkocki.



- Cieszę się, że jestem Andrzejem. Mam brata Piotra, a Andrzej wśród apostołów to był brat Piotra. Jak obchodzę "andrzejki"? Nie mam dzisiaj imienin, ale utarło się, że i tak wszyscy wszystkim Andrzejom składają dziś życzenia. A nie wszyscy wiedzą, że imieniny Andrzeja są chyba 34 razy w roku. Świętuję tak, jak każdy inny: spokojnie - zdradził Andrzej.



Andrzej Szelążek to z kolei dyrektor Lasów Państwowych w Szczecinie.



- Wszystkim Andrzejom trzeba życzyć zdrowia i spokoju. Też na te zbliżające się święta i Nowy Rok. Żebyśmy wchodzili z optymizmem, to myślę, że będzie dobrze dla Andrzejów, dla całej Polski i też dla słuchaczy Radia Szczecin - powiedział Andrzej Szelążek.



W chrześcijaństwie św. Andrzej to patron małżeństw. Jego wspomnienie wypada przed adwentem, czyli czterotygodniowym oczekiwaniem na powtórne narodziny Jezusa Chrystusa.