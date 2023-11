Spór o pieniądze między szpitalem a NFZ, a pacjenci czekają na operacje

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie informuje, że wstrzymuje realizację świadczeń opieki zdrowotnej w trybie planowym. Powód? Przekroczenia limitu świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu.

O sytuacji powiadomili nas słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas reakcji", którym odwołano zaplanowane operacje, m.in. na oddziale neurochirurgii.



Jak czytamy w nadesłanym przez szpital oświadczeniu - od stycznia do końca października tegoroczny limit został przekroczony o ponad 5,7 mln zł i zapłacił za to sam szpital. Z kolei NFZ zapewnia, że płaci za wszystkie świadczenia, także za tak zwane nadwykonania - w tym roku było to już 116 mln zł.



W najgorszej sytuacji są pacjenci - komentowała specjalistka w zakresie prawa medycznego dr Dobrawa Biadun.



- Pacjenci są pomiędzy młotem a kowadłem i właściwie nie mają do kogo się zwrócić. Teraz nawet jeżeliby poszli do innej placówki i poprosili o taką opiekę, żeby te zabiegi czy operacje były wykonane w innej placówce, to wiadomo, że będą musieli się ustawić w tzw. kolejkę, która jest w tych innych placówkach i zablokują dostęp innym osobom - mówiła Biadun.



Jak informuje zachodniopomorski NFZ: "nie ma żadnych przyczyn po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, by zaplanowane operacje były odwoływane".



Szpital z kolei zapewnia, że odwołane operacje będą wykonane w przyszłym roku.