Klimatolog: ludzie mylą pogodę z klimatem

Dr Szymon Walczakiewicz z Pracowni Klimatologii i Meteorologii US. Fot. Julia Nowicka [Radio Szczecin]

Mrozy i śnieg na ulicach Szczecina. Jak obecne temperatury mają się do ocieplenia klimatu? - odpowiada nam klimatolog z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przez cały tydzień termometry pokazywały ujemne temperatury. U mieszkańców regionu śnieg w listopadzie wzbudził zaskoczenie. Dr Szymon Walczakiewicz z Pracowni Klimatologii i Meteorologii US tłumaczy, że w listopadzie pogoda utrzymuje się w normie, a jej wartość nie odbiega od średniej z ostatnich 30 lat.



- To co widzimy obecnie za oknem, to jest pogoda, czyli to, co praktycznie widać w danym momencie. Natomiast klimat to można powiedzieć, że to taka średnia pogoda dla danego obszaru. Gdyby nagle przyszło -30 stopni, to faktycznie można by było nazwać jakąś tam anomalią pogodową. Z kolei to co widać, to nie są jakieś niskie temperatury, -5, -4, za dnia -1. Zatem tutaj jest zbyt krótki okres czasu, żeby mówić cokolwiek w kontekście klimatu. Tak jak powiedziałem, to co widzimy za oknem to jest pogoda, a nie jeszcze klimat - tłumaczy Walczakiewicz.



Mróz ma utrzymać się na początku grudnia, jednak w połowie drugiego tygodnia możemy liczyć na ocieplenie.