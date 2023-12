Ważna i oczekiwana przebudowa w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Przebudowa sieci ulic na stargardzkiej starówce rozpoczęta przez miasto. Jak informuje nasz reporter, pierwsze prace związane z budową kanalizacji deszczowej i nowych miejsc parkingowych toczą się w obrębie ulic Szewskiej, Kuśnierzy i Włosienniczej.

W harmonogramie inwestycji - dofinansowanej z Rządowego Funduszu Dróg - ujęto również gruntowną modernizację ulicy Chrobrego.



Przebudową układu drogowego zajmuje się firma, która wybudowała wcześniej parkingi w systemie park&ride nieopodal dworca PKP. Piotr Styczewski z Urzędu Miasta w Stargardzie przyznaje, że rozpoczęte właśnie prace to pierwszy etap rewitalizacji tej części Starówki.



- Mówimy o oczekiwanej i bardzo ważnej, jeśli nawet nie historycznej inwestycji drogowej. Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i komfortu, ale także poprawa estetyki tej części Starego Miasta. Zakres robót naprawdę jest ogromny. Świadczyć może o tym chociażby kwota, jaką wydamy na przebudowę. To 18 mln złotych, z czego 10,5 mln zł tych pochodzi z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



Obok wymiany nawierzchni, oświetlenia, chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych, wyremontowany zostanie również most na Kanale Młyńskim. Nowa sieć dróg po przebudowie ma być gotowa latem przyszłego roku.