Jarmark w 2022 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Będzie jeszcze większy niż w poprzednich latach, nadal jednak będzie można kupić świąteczne ozdoby i spróbować lokalnych smakołyków. W Szczecinie startuje Jarmark Bożonarodzeniowy.

W tym roku wystawiać się będzie ponad 90 wystawców. Do tego zaplanowano zabawy, konkursy i występy.



W tym roku domki wystawców staną jak w latach ubiegłych, czyli w al. Kwiatowej, na pl. Adamowicza i pl. Lotników, ale także na wyremontowanym fragmencie alei Wojska Polskiego. Wystawionych zostało ponad 70 domków, w nich można będzie kupić rękodzieło, ozdoby świąteczne i smakołyki.



Na placach Lotników i Zgody staną sceny. Będzie można między innymi posłuchać świątecznych przebojów. A 6 grudnia na placu Lotników pojawi się sam św. Mikołaj.



Na placu Adamowicza stanie karuzela wenecka, a w alei Kwiatowej koło młyńskie. Co roku jarmark odwiedzają tysiące mieszkańców i turystów.



- Jarmark jest bardzo dobry pod względem jedzenia. - Owoce w czekoladzie, pierniki, piernik staropolski... - wyliczali.



Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do 23 grudnia. W piątek otwarty będzie od godz. 14.