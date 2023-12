Paczuszka dla Maluszka. Start w niedzielę

W najbliższą niedzielę startuje kolejna edycja "Paczuszki dla Maluszka". Akcja Fundacji Małych Stópek jest skierowana do samotnych matek i ich dzieci, a pomoc jest liczona już w milionach złotych.

W tym roku organizatorzy zachęcają także do nowej formuły akcji.Anna Piotrowska z Fundacji Małych Stópek przytacza imponujące liczby. - Łączna wartość zebranych w ubiegłym roku darów to kwota ponad 13 mln złotych. W tym roku, na ten moment zgłosiło się do nas 1399 koordynatorów i 360 placówek, które czekają na dary zebrane w ramach akcji "Paczuszka dla Maluszka".Ksiądz Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek zachęca do nowej formuły akcji. - Koordynator takiej akcji nie wpisuje miejsca, którym zwyczajowo może być miejsce pracy, szkoła, zakład usługowy, kościół. Wpisuje po prostu "rodzina", albo "wspólnota". Po kilku dniach Fundacja przekazuje symboliczne bombki, które można bezpośrednio rozdać najbliższym w rodzinie, znajomym, przyjaciołom, sąsiadom - tłumaczy ks. Kancelarczyk.W ten sposób również zebrać Paczuszki dla Maluszka, a w nich kosmetyki dla dzieci i proszki do prania, płyny do płukania.Akcja potrwa do 6 stycznia. Szczegóły na paczuszkadlamaluszka.pl.