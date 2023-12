W Szczecinie brakuje pielęgniarek. Przyjadą z Lublina?

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

W Szczecinie brakuje pielęgniarek. Szpital Wojewódzki szuka ich w województwie lubelskim.

W województwie zachodniopomorskim w latach 2019-2021 wydano 407 praw wykonywania zawodu pielęgniarki. Tymczasem w Lubelskiem było ich 1465. Problemy z brakiem pielęgniarek mamy od wielu lat - mówi doktor Sylwia Sołowiej ze szczecińskiego Szpitala Wojewódzkiego



- Kadra pielęgniarska jest już wysłużona, to są panie powyżej 50. roku życia. Od wielu lat nie było chętnych do podjęcia kształcenia w tym zawodzie, a wiemy doskonale, że na Lubelszczyźnie są pielęgniarki, które nielicznie, ale do nas przyjeżdżają. Podjęliśmy takie kroki, by rozpowszechnić informację, że my jesteśmy chętni, otwarci, kształcimy nasze pielęgniarki, mamy możliwość pomóc w zakwaterowaniu - zapewniła.



W północno-zachodniej Polsce statystyczna pielęgniarka miała w 2022 roku ponad 54 lata, pielęgniarka w województwie lubelskim była od niej młodsza o blisko 2 lata.



Szczeciński Szpital Wojewódzki prosi o kontakt zainteresowane pielęgniarki. Jest możliwość przyjazdu i przyjrzenia się placówce.