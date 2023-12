Oszuści podszywają się pod Ministerstwo Finansów

Ministerstwo i KAS informują, że wiadomości są fałszywe. Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod Ministerstwo Finansów.

Wysyłają do mieszkańców maila z informacjami o zwrocie nadpłaconego podatku za 2022 r. Ministerstwo i KAS informują, że wiadomości są fałszywe.



- W mailach zachęca również do zalogowania się w serwisie eUrządSkarbowy. W rzeczywistości po kliknięciu w baner logowania podatnik jest kierowany na stronę, która służy do wyłudzania danych. Oszuści próbują w ten sposób uzyskać dane kont bankowych oraz kart płatniczych podatników - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



W przypadku, gdy oszust uzyska dostęp do danych np. do logowania konta bankowości internetowej należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i powiadomić służby.