Profesor PUM-u w światowej czołówce w dziedzinie medycyny

Prof. Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wśród najlepszych naukowców świata. Znalazł się w zestawieniu rankingu Research.com Top Medicine Scientists. Lubiński zajął drugie miejsce wśród naukowców z Polski w dziedzinie medycyny.

To prestiżowy ranking, w którym oceniani są naukowcy z całego świata. W sumie pod uwagę wzięto ponad 60 tysiące badaczy.Profesor Jan Lubiński zajmuje się badaniami nad zachorowaniem na raka. Cel jego badań to odkrycie wszystkich czynników, które wpływają na możliwość zachorowania i zminimalizowanie do zera zapadalności na nowotwory.W marcu prof. Lubiński pochwalił się kolejnym przełomowym badaniem. Razem z profesorem Cezarym Cybulskim odkryli nowy gen, którego mutacja powoduje wysokie ryzyko zachorowania na raka piersi - to ATRIP. Zwiększa prawdopodobieństwo nowotworu o nawet 30 procent. Liczbę nosicielek tej mutacji genu ATRIP w Polsce szacuje się na około 25 tysięcyWcześniej profesor dowiódł wpływu selenu na zgony z powodu raka piersi. Badania trwały 3 lata. Pokazały, że utrzymanie optymalnego poziomu tego pierwiastka w organizmie obniża ryzyko śmierci u kobiet.W projekcie kobietom podawano preparat SELINA, to suplement selenu - mówi profesor Jan Lubiński z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.- Najbardziej skuteczne okazało się wyrównanie poziomu w grupie niedoborowych kobiet. Wśród 350 kobiet, gdzie poziom selenu był optymalny, zmarła jedna osoba. Z kolei w grupie, gdzie selen był nieoptymalny, zmarło 12 kobiet. To jest ponad dziesięciokrotna różnica - zaznaczał prof. Lubiński.W rankingu znalazło się 21. naukowców z Polski.