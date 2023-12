Aquastar w Stargardzie - akcja profilaktyki męskich nowotworów w mobilnym gabinecie

Z badań profilaktycznych pozwalających na wykrycie wczesnego stadium raka jąder lub prostaty można skorzystać w godz. 10-17 w pływalni miejskiej Aquastar przy ul. Szczecińskiej. Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Mobilny gabinet lekarski dla panów rozpoczyna działalność w stargardzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Do akcji włączyło się Miasto i stowarzyszenia promujące męskie zdrowie.



Organizatorzy zachęcają zamieszkałych w Stargardzie panów do udziału w badaniach.



- Promujemy tą akcją profilaktykę męskich nowotworów, skupiamy się na badaniu USG jąder w kierunku raka jąder jak również robimy PSA w kierunku zmian w prostacie. Rak jąder jest najczęściej występującym nowotworów u młodych mężczyzn - Piotr Grudziecki ze Stowarzyszenia Fizjosport liczy na duży odzew ze strony męskiej społeczności.



Jest więc możliwość, by wybierając się do pływalni sprawdzić stan męskiego zdrowia. Same zaś badania nie należą do inwazyjnych.



- Badanie USA nie trwa długo, dosłownie 3-4 minuty, badanie wykonujemy raz w miesiącu - dodał Grudziecki.



Medycy namawiając do udziału w badaniach przypominają jak ważna jest wczesna diagnostyka i szybka reakcja na pierwsze, chorobowe zmiany.