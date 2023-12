Sobotni Bazarek na Bronowickiej, czyli wspieramy lokalnych [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świąteczna odsłona "Sobotniego Bazarku na Bronowickiej".

Przed siedzibą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie mieszkańcy chętnie kupują lokalne produkty.



- Jajka, pierogi, teraz jeszcze nabiał. Uważam, ze to fajna rzecz, wspieramy lokalnych. - Oglądam wędliny i się zastanawiam, czy to już warto kupić, bo to jeszcze trochę czasu. Bardzo fajnie, bo wszystkie wyroby, wędzonki są naturalne. Bardzo mi się podoba - mówiły panie kupujące na bazarku.



W ofercie bazarku są wędliny, jajka, miody, słodkości oraz ręcznie klejone pierogi.



- U mnie samo zdrowie, czyli miody pszczele. Naturalne miody z lokalnej pasieki spod Choszczna. Od 40 złoty miodziki, te najzwyklejsze. - Dzisiaj mamy pokaz dekoracji pierników. Pracownia Pierników i Rękodzieła z Kołobrzegu. Pokazujemy jak pięknie i prosto w domowej atmosferze, w gronie rodziny można zrobić ozdoby świąteczne, na wigilijny stół albo na prezenty - reklamowali się wystawcy.



Bazarek na Bronowickiej potrwa do godziny 13.