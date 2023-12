"Walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ruszyło pakowanie Paczek dla Bohaterów.

Od rana w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Sambora w Szczecinie tłum wolontariuszy wspiera świąteczną pomoc dla kombatantów - mówi organizator Tomasz Sawicki. - Dziś jest tłoczno, gwarno. Mamy pierwszych sto paczek spakowanych. Zbieramy artykuły spożywcze długiego terminu. Kartki, ozdoby świąteczne. Wszystko dobro, które trafia od naszych darczyńców. Dzielimy to, pakujemy ozdoby. Walczyli dla nas, teraz my zawalczmy dla nich.



W tym roku po raz kolejny do akcji włączyli się osadzeni z Aresztu Śledczego w Szczecinie - mówi zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Szczecinie Mariusz Jakubiszyn. - Myślę, że jeszcze w tym tygodniu, dotrzemy z osadzonymi i będziemy pomagać w ramach zajęć kulturalno-oświatowych. Pokazujemy, że można inaczej spędzić czas, pomagać starszym ludziom, szczególnie naszym weteranom.



Zbiórka trwa do 16 grudnia. Żywność z długą datą przydatności oraz środki czystości można przynosić do siedziby Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Sambora w Szczecinie.