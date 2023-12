Prawosławna młodzież z całej Polski spotkała się w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Pierwsze w historii Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Szczecinie.

W sobotę 140 osób z całej Polski zebrało się w Urzędzie Miasta, by przeprowadzić głosowanie.



Czym jest bractwo oraz na czym polega walne zebranie? - Jest to organizacja, która zrzesza młodzież prawosławną działającą na terenie całego kraju - wyjaśnia przewodnicząca Gabriela Nowaszewska. - Walne Zgromadzenie jest corocznym spotkaniem i ma charakter zazwyczaj sprawozdawczy, czasami sprawozdawczo-wyborczy. Pierwszy raz Bractwo wyruszyło do Szczecina, dzięki błogosławieństwu arcybiskupa Jerzego, prawosławnego ordynariusza wojskowego. Mamy możliwość spotkać się, poznać miasto, małą społeczność prawosławną mieszkającą w Szczecinie.



W obradach wzięła udział młodzież prawosławna z całej Polski. Mateusz, jeden z uczestników przyjechał z Warszawy, żeby spotkać się ze znajomymi. - Jest chęć poznania nowych znajomych, wzmocnienie więzi, komunikacja - przyznaje Mateusz.



Było to 41. Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.