Świąteczne klimaty w Przecławiu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Świąteczne sesje zdjęciowe, koncerty oraz warsztaty plastyczne - to wszystko na Jarmarku Świątecznym w Przecławiu.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji od rana pełen jest dzieci próbujących swoich sił na zajęciach artystycznych.



- To są świąteczne ozdoby. Są ramki, trzeba było wyciąć domki, przykleić gorącym klejem. Wprowadziłyśmy światełka. Super - mówią dzieci. - Robiliśmy lampiony w środku z mikołajem.



- Począwszy od występów naszych najmłodszych mieszkańców, poprzez to, co prezentują nasi wystawcy, można zrobić piękną świąteczną sesję zdjęciową, można brać udział w warsztatach, a o 16 spotkać się z mikołajem - mówi Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowa.



Jarmark w Przecławiu potrwa do 16. W niedzielę będzie go można odwiedzić między 10 a 16.